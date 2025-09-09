الذهب يحلق من جديد في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 737 الف دينار، وسعر الشراء 733 الف دينار، فيما سجلت أمس الاثنين 730 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 707 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 703 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 740 آلاف و750 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 710 آلاف و720 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا ايضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 768 ألف دينار، وعيار 21 بيع 733 ألف دينار، وعيار 18 بيع 628 ألف دينار.