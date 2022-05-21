الذهب يحقق أول مكسب أسبوعي مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ اغلقت اسعار الذهب، نهاية الاسبوع (امس الجمعة)، على ارتفاع ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ منتصف أبريل/ نيسان حيث تراجع الدولار عن أعلى مستوياته.

واغلق الذهب الفوري 0.17% إلى 1844.82 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.12% إلى 1843.5 دولارًا، وحقق الذهب مكاسب اسبوعية بنحو 1.9% هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدين وسط تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأميركي الذي أدى إلى إحياء الطلب على الملاذ الآمن.

ونظرًا لأن السبائك لا تدر أي فائدة، فقد تصبح أقل جاذبية للمستثمرين عندما يتم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.66% لتصل إلى 21.75 دولارًا للأونصة، لكنها ارتفعت بنحو 3.5% هذا الأسبوع.

وانخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 952.75 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.43% إلى 1958.2 دولارًا.