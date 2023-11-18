الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بعد الرهان على فائدة الفيدرالي

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب في ختام تداولات نهاية الأسبوع، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية ‏مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس ‏الاحتياطي الفدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.‏

واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1980.13 دولارا بعد أن ‏ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت أسعار ‏المعدن النفيس بنحو 2.3% هذا الأسبوع.‏

وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى ‏‏1984.70 دولار للأوقية.‏

وعززت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع حقيقة أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد ‏انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.‏

وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر ‏مايو أيار من العام المقبل بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.‏

ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.72 دولارا للأوقية، في ‏حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 895.95 دولار.

وارتفع كلاهما 6.7% هذا ‏الأسبوع. وربح البلاديوم 1.4% إلى 1052.56 دولار للأوقية.‏