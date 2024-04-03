الذهب يحطم الرقم القياسي مرة أخرى

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، اليوم الأربعاء، إذ عززت المخاوف من ارتفاع التضخم الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط، مع تجاهل تجار السبائك الشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2286.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، وسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وسجلت السبائك مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس.

قال صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه سيكون من "المعقول" خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأخيرة القوية أثارت شكوك المستثمرين حول هذه النتيجة.

وفي المعاملات الفورية، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 26.41 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.8% إلى 925.72 دولارا، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1.009.45 دولار.