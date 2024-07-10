الذهب يحافظ على قيمته في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 496 ألف دينار، وسعر الشراء 492 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 466 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 462 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 ألف و510 الاف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألف و480 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 570 ألف دينار، وعيار 21 بيع 500 ألف دينار، وعيار 18 بيع 430 ألف دينار.