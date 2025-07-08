الذهب يحافظ على قوته مع تقييم المستثمرين لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية

شفق نيوز - بغداد/اربيل

استقر الذهب، يوم الثلاثاء، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية أعلى على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، في حين حد الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة من المكاسب المحتملة.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,334 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش. وظلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة دون تغيير عند 3,344.20 دولارًا.

بدأ ترامب يوم الاثنين بإبلاغ شركاء التجارة بأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشكل حاد ستبدأ في الأول من أغسطس/آب، مما يمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام، مع تحديد الرسوم الجمركية على السلع من اليابان وكوريا الجنوبية بنسبة 25%.

وقال ترامب إن الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لتطبيق الرسوم الجمركية كان حاسما، لكنه سيدرس تمديده إذا قدمت الدول مقترحات.

وتم تحديد سقف "التعريفات الجمركية المتبادلة" بنسبة 10% حتى التاسع من يوليو/تموز للسماح بالمفاوضات، ولكن لم يتم التوصل حتى الآن إلا إلى اتفاقيات مع بريطانيا وفيتنام.

استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى في أسبوعين، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في أسبوع في الجلسة السابقة.

وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة التكلفة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، في حين يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.78 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1379.29 دولاراً، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1170.46 دولاراً.