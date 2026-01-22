الذهب يحافظ على حاجز المليون دينار في أسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز – بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم الخميس، بشكل طفيف في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع بقائها فوق مستوى المليون دينار الذي سجلته أمس للمرة الأولى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.015 مليون دينار، وسعر الشراء 1.011 مليون دينار، بعد أن سجلت يوم أمس الأربعاء 1.020 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 985 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 981 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.015 مليون دينار و1.025 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 985 ألفاً و995 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.060 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.015 مليون دينار، وعيار 18 بيع 870 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز يوم أمس الأربعاء (21 كانون الثاني) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.