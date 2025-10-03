الذهب يحافظ على بريقه ويتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع السابع توالياً

شفق نيوز - أربيل

استقر الذهب، اليوم الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السابع توالياً، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية واستمرار القلق حيال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3851.48 دولاراً للأونصة (الأوقية) بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3896.49 دولاراً في الجلسة الماضية. وكسب المعدن النفيس بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3875.50 دولاراً.

وامتد الإغلاق الحكومي الأميركي لليوم الثاني أمس الخميس مما قد يؤخر بيانات اقتصادية رئيسية منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمزمع صدوره اليوم الجمعة.

وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إن البنك المركزي الأميركي اتخذ الاحتياطات المناسبة ضد أي تدهور حاد في سوق العمل من خلال خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنه بحاجة إلى توخي "الحذر" قبل المضي في التيسير النقدي.

ومع ذلك، تتوقع الأسواق خفضا شبه مؤكد بواقع 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

ويعد الذهب عادة من أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع المعدن 47 بالمئة هذا العام حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 46.79 دولاراً للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1563.86 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1243.41 دولاراً.