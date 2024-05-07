الذهب يحافظ على بريقه وسط رهانات خفض الفائدة الأميركية

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات، الثلاثاء المبكرة، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في غزة.

بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولارا للأونصة بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.34 دولارا للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 957.90 دولارا.

وكسب البلاديوم 0.3 بالمئة ليبلغ 980.75 دولارا للأونصة.