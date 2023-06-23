الذهب يتأهب لأسوأ أسبوع وسط توقعات رفع الفائدة

شفق نيوز/ تتجه أسعار الذهب، يوم الجمعة، لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط / فبراير، إذ تلقى الدولار دعما من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 0246 بتوقيت غرينتش، اتخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1911.32 دولارا للأونصة، وتراجع 2.4 بالمئة خلال الأسبوع.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1921.20 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، في اليوم الثاني من شهادته بالكونغرس إن المركزي الأميركي سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.1238 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 919.23 دولارا.

كما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1280.14 دولارا بعدما سجل أدنى مستوياته منذ آيار / مايو 2019 في الجلسة السابقة.