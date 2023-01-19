الذهب يتألق مع فرص إبطاء رفع الفائدة الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، إذ يقيّم المستثمرون فرص إبطاء الفدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أدى صعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1906.01 دولارات للأونصة. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1% إلى 1906.00 دولار.

ويتوقع معظم المتعاملين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفدرالي الأميركي في 31 يناير / كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط.

وفي العام الماضي، أبطأ الفدرالي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً.

ولكن حد من مكاسب الذهب ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، وصعود العملة الأميركية يجعل الذهب المسعر بها أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.38 دولاراً للأونصة. واستقر البلاتين عند 1038.38 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1716.13 دولاراً.