الذهب يتأرجح في بغداد وأربيل ولكنه لا يزال عند أعلى مستوى على الإطلاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ،فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس( 9 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 805 آلاف دينار، وسعر الشراء 801 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس الاربعاء .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 775 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 771 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 805 الاف و 815 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 775 الفا و 785 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 870 ألف دينار، وعيار 21 بيع 830 ألفاً، وعيار 18 بيع 712 ألف دينار.