الذهب يتماسك فوق 4000 دولار وترقب بيانات التضخم يحد من بريقه

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت عززت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4013.93 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4020.80 دولاراً للأونصة.

وكان الذهب قد انخفض في الجلسة السابقة بنحو 3%، في أكبر تراجع يومي له منذ أكثر من شهر، مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو، للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات متزايدة بإمكانية رفع الفائدة خلال سبتمبر المقبل.

كما تأثرت الأسواق بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار على الشحن الإيراني، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال شهر.