الذهب يتماسك.. تراجع الاحتياطيات الأجنبية للعراق بأكثر من 7 مليارات دولار خلال خمسة أشهر

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع الاحتياطيات الأجنبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقابل بقاء احتياطيات الذهب أعلى من مستويات نهاية عام 2025، فيما انخفضت إجمالي الموجودات لدى البنك.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد انخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 101.082 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير 2026 إلى 93.673 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو، بتراجع بلغ 7.409 مليارات دولار، ما يعادل 7.3%. كما هبطت قيمتها بالعملة المحلية من 131.407 تريليون دينار إلى 121.775 تريليون دينار، بانخفاض قدره 9.632 تريليونات دينار.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب مقارنة بنهاية عام 2025، إذ بلغت 33.295 تريليون دينار في نهاية أيار/ مايو 2026، مقابل 31.488 تريليون دينار في نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 1.807 تريليون دينار، رغم تراجعها عن ذروتها المسجلة في آذار/ مارس والبالغة 38.386 تريليون دينار.

كما انخفضت الموجودات لدى البنك المركزي العراقي من 94.380 تريليون دينار في نهاية كانون الثاني/ يناير 2026 إلى 88.114 تريليون دينار في نهاية أيار/ مايو، بتراجع بلغ 6.266 تريليونات دينار، أي بنسبة 6.6%.

وتُظهر المقارنة الرقمية أن الاحتياطيات الأجنبية فقدت نحو 7.3% من قيمتها خلال خمسة أشهر، بينما حافظ الذهب على مكاسب سنوية تجاوزت 5.7% مقارنة بنهاية عام 2025، في الوقت الذي تقلصت فيه إجمالي موجودات البنك المركزي.