الذهب يتماسك بعد ذروة قياسية وترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، لكنها بقيت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة المقرر صدورها لاحقاً اليوم، بعد أرقام أضعف من المتوقع لأسعار المنتجين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3,633.97 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 04:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 3,673.95 دولاراً يوم أمس الأول الثلاثاء.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم كانون الأول/ ديسمبر المقبل بنسبة 0.3% إلى 3,671.90 دولاراً للأونصة.

ويركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدورها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.3% في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بـ0.2% في تموز/ يوليو الماضي، ونمو سنوي بنسبة 2.9% مقابل 2.7% في الشهر السابق.

كما عززت بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب مراجعات أظهرت انخفاضاً قدره 911 ألف وظيفة خلال 12 شهراً حتى آذار/ مارس الماضي، التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وستصدر أيضاً بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في التوقيت نفسه لتوفير مزيد من المؤشرات عن سوق العمل.

ويتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، مع وجود احتمال ضعيف لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 41.10 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1,383.50 دولاراً، بينما استقر البلاديوم عند 1,173.45 دولاراً.