الذهب يتماسك بانتظار الانتخابات الأمريكية وخفض متوقع للفائدة

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، الاثنين المبكرة، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2738.29 دولار للأونصة (الأوقية ) بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.54 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1108.36 دولار.