الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع بدعم محادثات السلام

شفق نيوز- متابعة

تعافت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدعومة بمؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4197.41 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل خلال جلسة الجمعة أدنى مستوى له منذ 11 حزيران/يونيو الجاري.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.7% إلى 4215.90 دولاراً للأونصة.

وجاءت تحركات الذهب بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% عقب الإعلان عن تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية، فيما حدّت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس.

وتشير تقديرات المتعاملين إلى احتمال بنسبة 89% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، مقارنة مع 61% قبل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.8% إلى 66.10 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1667.97 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1% إلى 1270.41 دولاراً للأونصة.