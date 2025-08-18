الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في أسبوعين

شفق نيوز- بغداد

تعافى الذهب، يوم الاثنين، من أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج مباحثات سياسية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 3350.55 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ مطلع أغسطس/ آب.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.4% مسجلة 3396.90 دولارًا للأوقية.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا تناولت مقترحات سلام تتضمن تنازلات متبادلة على الأراضي بين موسكو وكييف، على أن يلتقي ترامب في واشنطن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء أوروبيين لمواصلة النقاش حول اتفاق سلام.

وفي الأثناء، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مما دعم أسعار الذهب.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 38.13 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% ليسجل 1341.35 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 0.6% إلى 1118.80 دولارًا.