الذهب يتعافى بعد أسوأ عمليات بيع في 6 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفع الذهب ارتفاعا طفيفا يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع كبير في عائدات السندات الأمريكية مدفوعة بالرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا مما أدى إلى أسوأ عمليات بيع للسبائك في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1804.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار يوم الاثنين قبل أن تنعكس مسارها لتغلق هبوطيًا بنسبة 1.5٪. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.30 دولار.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس/ آذار، بعد فترة وجيزة من الانتهاء من تخفيض مشترياته من السندات، وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب بدون فوائد.

وتراجعت الفضة الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.77 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 956.00 دولارًا ، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1847.69 دولار.