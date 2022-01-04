سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يتعافى بعد أسوأ عمليات بيع في 6 أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-04T05:44:01+0000
الذهب يتعافى بعد أسوأ عمليات بيع في 6 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفع الذهب ارتفاعا طفيفا يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع كبير في عائدات السندات الأمريكية مدفوعة بالرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا مما أدى إلى أسوأ عمليات بيع للسبائك في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1804.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:45 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار يوم الاثنين قبل أن تنعكس مسارها لتغلق هبوطيًا بنسبة 1.5٪. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.30 دولار.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس/ آذار، بعد فترة وجيزة من الانتهاء من تخفيض مشترياته من السندات، وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب بدون فوائد.

وتراجعت الفضة الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.77 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 956.00 دولارًا ، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1847.69 دولار.

related

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

Date: 2020-12-29 08:29:10
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

الذهب يصعد مع ارتفاع الطلب بفعل زيادة إصابات كورونا

Date: 2021-05-03 06:42:52
الذهب يصعد مع ارتفاع الطلب بفعل زيادة إصابات كورونا

أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى لها في 4 أسابيع

Date: 2021-08-30 06:22:44
أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى لها في 4 أسابيع

أسعار الذهب ترتفع بفعل ضعف الدولار

Date: 2020-09-14 08:55:55
أسعار الذهب ترتفع بفعل ضعف الدولار

ارتفاع كبير لأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-02 08:02:21
ارتفاع كبير لأسعار الذهب في الاسواق العراقية

الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في أربعة أسابيع

Date: 2021-07-15 06:02:42
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى له في أربعة أسابيع

المعدن الأصفر يحقق أفضل أداء سنوي منذ العام 2010

Date: 2020-12-31 09:43:11
المعدن الأصفر يحقق أفضل أداء سنوي منذ العام 2010

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم

Date: 2021-09-13 06:22:50
الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم