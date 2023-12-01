الذهب يتطلع لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة

شفق نيوز/ من المقرر أن تسجل أسعار الذهب قفزة أسبوعية ثالثة على التوالي، بعد أن أظهرت البيانات أن تباطؤ التضخم عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع تطلع المتداولين إلى تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2042.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وهو مرتفع نحو 2% منذ بداية الأسبوع. وارتفع المعدن 60 دولارًا في نوفمبر في ثاني مكسب شهري له على التوالي.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر، في حين كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ومما زاد من جاذبية السبائك، انخفض مؤشر الدولار (.DXY) وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وسجل الدولار الأمريكي أضعف أداء شهري له خلال عام في نوفمبر.

وارتفع سعر الفضة والبلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.29 دولارا و927.44 دولارا للأوقية على التوالي، في حين زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1011.65 دولارا.