الذهب يتراجع 1.2% مع تصاعد الضربات الأميركية الإيرانية

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، يوم الاثنين، مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التوقعات بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية لمواجهة التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 4068.91 دولاراً للأونصة في تعاملات سنغافورة، بعدما سجل خسائر أسبوعية بلغت 1.4%، فيما تراجعت الأسعار خلال الجلسة إلى قرب 4060 دولاراً للأونصة.

وجاء تراجع المعدن النفيس رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ ركز المستثمرون على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في التضخم، وما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو عامل يضغط عادة على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأميركية لشهر يونيو، إلى جانب شهادة كيفن وارش أمام الكونغرس بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، وسط إشارات من محضر اجتماع يونيو/ حزيران إلى وجود قلق متزايد لدى بعض مسؤولي البنك المركزي بشأن استمرار التضخم.

وتراجع الذهب بأكثر من 20% منذ أواخر فبراير/شباط، بعدما أنهت موجة من جني الأرباح مسار صعود استمر ثلاثة أعوام، فيما هبط لفترة وجيزة دون مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما انخفضت أسعار المعادن الأخرى، إذ تراجعت الفضة 1.8% إلى 58.82 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاتين والبلاديوم،