الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 6 أشهر

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة المبكرة، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر، إذ قلص ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية من جاذبيته كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3235.59 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة الـ 0027 بتوقيت غرينتش. ونزل الذهب بأكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3239.20 دولارا.

وزاد الدولار 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي. وتجعل قوة الدولار الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واتفقت الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من هذا الأسبوع على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة الهائلة بشكل مؤقت، مما أدى إلى تهدئة الحرب التجارية التي أثارت مخاوف من ركود عالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.61 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.55 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 961.50 دولارا.