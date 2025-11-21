الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

شفق نيوز - أربيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4062.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0157 بتوقيت جرينتش.

ونزل المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4068.10 دولارا للأوقية، بحسب "رويترز".

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية، تأجل نشره بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول أي بأكثر من مثلي الزيادة المتوقعة عند 50 ألف وظيفة.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 39 بالمئة تقريبا أن يخفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة الشهر المقبل نزولا من توقعات بواقع 60 بالمئة في وقت سابق من هذا الشهر.

وعادة ما يميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ويتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أقوى أداء أسبوعي في أكثر من شهر. وتجعل قوة الدولار الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50.39 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1517.95 دولارا، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1381.22 دولارا.