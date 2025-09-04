الذهب يتراجع من أعلى مستوى قياسي له

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجع الذهب، يوم الخميس ، بفعل جني الأرباح بعدما سجل ذروة غير مسبوقة بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,546.73 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة الـ 01:53 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى قياسي عند 3,578.50 دولارًا يوم الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 3,605.60 دولارات للأوقية.

وارتفعت الأسهم الأميركية في الغالب يوم الأربعاء، حيث أغلق مؤشر داو جونز مستقرًا تقريبًا، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1%.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن فرص العمل المتاحة انخفضت أكثر من المتوقع إلى 7.181 مليون في يوليو/تموز، وهو ما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ويضع المتداولون الآن احتمالات بنسبة 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم 17 سبتمبر، ارتفاعًا من 92% قبل صدور البيانات، بحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده قد تضطر إلى “إلغاء” اتفاقيات تجارية قائمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إذا خسرت قضية أمام المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 40.87 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 في الجلسة السابقة.

كما انخفض البلاتين 0.5% إلى 1,415.03 دولارًا، والبلاديوم 1% إلى 1,136.26 دولارًا.