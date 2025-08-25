الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، من أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع ارتفاع الدولار، فيما حدّت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية من حجم خسائره.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 3364.29 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس يوم الجمعة أعلى مستوى منذ 11 آب/أغسطس.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.3% لتبلغ 3409.60 دولاراً.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، بينما صعد مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2% مقابل سلة عملات رئيسية، ما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار، يوم الجمعة الماضي، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل، مبيناً أن المخاطر التي تهدد سوق العمل تتزايد رغم استمرار الضغوط التضخمية.

وتُظهر تقديرات الأسواق احتمالاً بنسبة 87% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل، مع توقع خفض إجمالي يصل إلى 48 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بحسب أداة CME FedWatch.

وينتظر المستثمرون بيانات أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الجمعة، وسط توقعات بارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.9%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2023.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 38.77 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.4% إلى 1356.39 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 0.4% إلى 1122 دولاراً.