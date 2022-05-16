سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يتراجع مع قوة الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-16T06:52:57+0000
الذهب يتراجع مع قوة الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الاثنين حيث أضر الدولار القوي بالطلب على المعدن المسعّر بالدولار ووضعه في مساره لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر سجله في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، فإن الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد حد من الخسائر في الذهب بدون عائد، مما يساعد على إبقاء الأسعار فوق 1800 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1808.61 دولارات للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلى 1804.80 دولارات.

انخفضت الأسعار الجمعة 1٪ إلى 1798.86 دولارا للأونصة ، قبل أن تغلق عند 1،811.15 دولار.

ساعدت المخاوف بشأن النمو العالمي الدولار على بدء الأسبوع من أعلى مستوى له في 20 عامًا مقابل نظرائه، مما يجعل الذهب الملاذ الآمن المنافس أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

على الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم ، إلا أن الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وعائدات السندات الأمريكية ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.03 دولارًا للأوقية ، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.70 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1955.59 دولارًا.

related

انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-04 08:38:49
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-03-04 08:39:09
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-10-14 09:09:53
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

استقرار أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2022-04-13 08:44:32
استقرار أسعار الذهب بالاسواق العراقية

ارتفاع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-02-24 07:48:53
ارتفاع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

الذهب يهبط في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-15 09:42:43
الذهب يهبط في الأسواق العراقية

انخفاض سعر الذهب مع استقرار الدولار

Date: 2021-07-27 06:22:03
انخفاض سعر الذهب مع استقرار الدولار

انخفاض بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-02 09:06:01
انخفاض بأسعار الذهب في الاسواق العراقية