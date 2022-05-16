الذهب يتراجع مع قوة الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الاثنين حيث أضر الدولار القوي بالطلب على المعدن المسعّر بالدولار ووضعه في مساره لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر سجله في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، فإن الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد حد من الخسائر في الذهب بدون عائد، مما يساعد على إبقاء الأسعار فوق 1800 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1808.61 دولارات للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلى 1804.80 دولارات.

انخفضت الأسعار الجمعة 1٪ إلى 1798.86 دولارا للأونصة ، قبل أن تغلق عند 1،811.15 دولار.

ساعدت المخاوف بشأن النمو العالمي الدولار على بدء الأسبوع من أعلى مستوى له في 20 عامًا مقابل نظرائه، مما يجعل الذهب الملاذ الآمن المنافس أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

على الرغم من أنه يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم ، إلا أن الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وعائدات السندات الأمريكية ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.03 دولارًا للأوقية ، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.70 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1955.59 دولارًا.