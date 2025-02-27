الذهب يتراجع مع قوة الدولار وعوائد السندات

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب قليلا، يوم الخميس، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2912.94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:32 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2927.20 دولارا.

وأودت التعهدات الغامضة من الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا والمزيد من التأخير في الرسوم المخطط لها على كندا والمكسيك إلى تأجيج حالة عدم اليقين.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من انخفاض سابق، مما جعل الذهب غير المدر للعائد أقل جاذبية.

وقال إيليا سبيفاك، موقع تحليل الاستثمار تاستليف: "من المعتقد أن الارتفاع الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يضغطان على الذهب قليلا في هذه الجلسة"، مضيفا أن الاتجاه الصعودي العام للذهب سليم إلى حد كبير.

وبالنظر الى إلى الذهب باعتباره ضمانة ضد المخاطر السياسية والتضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يعمل على إضعاف جاذبية الأصول غير ذات العائد.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 964.95 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 926.03 دولارا.