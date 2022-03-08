الذهب يتراجع مع قوة الدولار

شفق نيوز/ انخفض الذهب من مستوى رئيسي عند 2000 دولار، يوم الثلاثاء، حيث زاد الدولار الأمريكي القوي من الضغط على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 1،988.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:47 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام يوم الاثنين. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1992.40 دولار.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 21 شهرًا بلغه يوم الاثنين ، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى ، بعد أنباء عن فرض حظر أمريكي محتمل على استيراد النفط لروسيا.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 3019.22 دولار للأوقية، لكنه تراجع عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولار يوم الإثنين.

ومن بين المعادن الأخرى ، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 25.47 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7٪ إلى 1130.78 دولار.