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الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين من اجراء امريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-10T09:05:21+0000
الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين من اجراء امريكي

شفق نيوز/ تراجع الذهب، اليوم الخميس، بعد عمليات بيع مكثفة شهدها في الجلسة السابقة مع استمرار الضبابية فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1835.40 دولارا للأونصة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5% أمس الأربعاء. واستقر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولارا.

هذا وينتظر المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية المقرر صدوره الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يكشف عن إجراءات تحفيز نقدي جديدة، كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية المقرر أن تصدر في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 23.79 دولارا للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 999.21 دولارا وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2283.73 دولارا.

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