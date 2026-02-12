الذهب يتراجع مع صعود الدولار

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بشكل طفيف مع ارتفاع الدولار الأميركي عقب صدور بيانات وظائف أقوى من المتوقع لشهر يناير/كانون الثاني، ما قلّص توقعات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 5065.98 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 1% خلال جلسة الأربعاء.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 0.2% إلى 5087.30 دولاراً للأونصة.

وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، مدعوماً ببيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يناير/ كانون الثاني، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.3%، ما يعكس متانة الاقتصاد الأميركي ويعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

في المقابل، أظهر تقرير أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في عام 2025 بعد مراجعة البيانات، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 584 ألف وظيفة.

وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في السنة المالية 2026 إلى 1.853 تريليون دولار، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب تقرير التضخم، لتقييم توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.3% إلى 83.81 دولاراً للأونصة بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2126.52 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 1722.67 دولاراً للأونصة.