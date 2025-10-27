الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتفاؤل باتفاق أميركا والصين

شفق نيوز– متابعة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي ومؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع للحصول على إشارات بشأن السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,082.77 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر / كانون الأول بنسبة 1% إلى 4,095.80 دولاراً.

وصعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل الين، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وكان كبار المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والصين قد اتفقوا، يوم الأحد، على إطار عمل لاتفاق تجاري من المقرر أن يبحثه الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، مدعوماً بتقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع يوم الجمعة الماضي، وهو ما يعزز عادةً من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 48.42 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,607.24 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1,426.06 دولاراً.