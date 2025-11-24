الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب لخفض الفائدة الأميركية

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الاثنين، مع صعود الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في ستة أشهر، مما ضغط على المعدن الأصفر في ظل انتظار الأسواق مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4051.31 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% مسجلة 4047.70 دولاراً للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى سجله يوم الجمعة، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل إلى 69% يوم الاثنين، بعدما بلغت 74% في الجلسة السابقة، وفقاً لأداة CME FedWatch،وكانت هذه الاحتمالات قد قفزت من 40% يوم الجمعة بعد تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 49.98 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 1533.20 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.3% مسجلاً 1392.21 دولاراً.