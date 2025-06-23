الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب عالمي لرد إيران

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط ترقب واسع لرد طهران المحتمل.

وبحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,362.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها لتصل إلى 3,378 دولارات.

وقال محللون إن "ارتفاع قيمة الدولار الأميركي ساهم في كبح أسعار الذهب، ما أدى إلى أداء ضعيف للمعدن النفيس رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثار، يوم أمس الأحد، احتمال تغيير النظام في إيران، عقب قصف مواقع عسكرية رئيسية، في وقت حذّر كبار المسؤولين الأميركيين طهران من الرد، فيما تعهدت الأخيرة بالدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل لاستهداف موقع "فوردو" النووي.

وعلى الصعيد الفني، أشار محللون إلى أن الذهب الفوري قد يختبر مستوى الدعم عند 3348 دولاراً للأوقية، مع احتمالية فتح الطريق نحو 3324 دولاراً في حال الانخفاض دونه.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 36.07 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% ليبلغ 1269.17 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.2% إلى 1046.62 دولاراً.