الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركية

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، في سوق منخفضة السيولة، بعد مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4968.10 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش (06:15 صباحاً بتوقيت بغداد)، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 0.4% إلى 4987.60 دولاراً.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي في بنك OCBC: "يشهد الذهب حالة من التماسك، مما يعكس ظروف السيولة الضعيفة خلال فترة العطلات الآسيوية بدلاً من تحول في الأساسيات".

واستقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، ما جعل الذهب المُسعّر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفي السياق، أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير أن صناع السياسات كانوا متفقين بالإجماع تقريباً على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم، لكنهم ظلوا منقسمين بشأن الخطوات التالية، إذ أبدى "العديد" منهم استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، بينما مال آخرون إلى دعم المزيد من التخفيضات في حال تراجع التضخم.

ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي المعادن الأخرى، استقر سعر الفضة الفورية عند 77.18 دولاراً للأونصة بعد ارتفاعه بأكثر من 5% يوم الأربعاء، فيما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.1% إلى 2069.58 دولاراً، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1715.93 دولاراً.