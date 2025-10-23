الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الاميركية

شفق نيوز– متابعة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الاميركي، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الاميركية التي ستصدر غداً الجمعة للحصول على مؤشرات أوضح حول اتجاه أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,084.29 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة الاميركية تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% لتبلغ 4,100.90 دولارات للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الاميركي استقرار التضخم الأساسي عند 3.1% في سبتمبر / أيلول، وهو ما سيؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث قام المستثمرون بتسعير رفع محتمل للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويستفيد الذهب عادةً من انخفاض أسعار الفائدة لأنها تقلل من التكلفة البديلة لحيازة المعدن النفيس، لكنه يتعرض للضغط عندما يرتفع الدولار والعائدات.

وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار الذهب هذا العام بنحو 56% لتصل إلى مستوى قياسي عند 4,381.21 دولاراً للأوقية، بدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتوقعات خفض الفائدة، وعمليات الشراء المتزايدة من البنوك المركزية.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فتراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 48.43 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.6% إلى 1,612.90 دولاراً، والبلاديوم 1.1% إلى 1,442.70 دولاراً.