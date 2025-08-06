الذهب يتراجع مع صعود الدولار والأسواق تترقب قرارات ترامب

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الأربعاء، في ظل ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعيينات جديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3,376.01 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,431.10 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع وسط حالة ترقب في الأسواق، بعد إعلان ترامب أنه سيكشف قريبًا عن مرشحين لمنصبين هامين في البنك المركزي، أحدهما بديل مؤقت لمحافظة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر التي أعلنت استقالتها الأسبوع الماضي، والآخر يتعلق برئاسة البنك المقبلة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات جديدة أن احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر سبتمبر ارتفع إلى نحو 87%، بعد صدور بيانات توظيف أضعف من المتوقع وإقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

على صعيد التجارة، أعاد ترامب التهديد برفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية، احتجاجًا على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، بينما وصفت الهند تصريحاته بأنها “غير مبررة”، مؤكدة التزامها بحماية مصالحها الاقتصادية.

وفي الأسواق العالمية، أظهرت بيانات شركة بيرث مينت أن مبيعات منتجات الذهب تراجعت بنسبة 33% خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما هبطت مبيعات الفضة إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.

وسجلت الفضة في المعاملات الفورية 37.82 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1,313.94 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% إلى 1,164.15 دولاراً.