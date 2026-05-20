الذهب يتراجع مع صعود الدولار والعوائد الأميركية

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار على التفاؤل حيال ​التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

‌وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4467.59 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0233 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى منذ ​30 مارس آذار.

وقال تيم ووترر كبير ⁠محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "الذهب يفقد زخمه إلى حد ما ​في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشا بفضل التحول ​نحو التشديد في توقعات أسعار الفائدة".

ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ​الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند ​أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ‌بالذهب ⁠الذي لا يدر عائدا.

وظلت الإشارات الأمريكية بشأن إيران متباينة، إذ حذر الرئيس دونالد ترامب من أن واشنطن قد تضطر إلى قصف طهران، في حين قال نائبه جيه.دي فانس إن الجانبين يحرزان ​تقدما ولا يرغبان ​في العودة ⁠إلى الصراع.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتجنب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وينتظر المستثمرون ​محضر اجتماع ⁠السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل نيسان، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، لتقييم توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وبالنسبة ⁠للمعادن ​النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات ​الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.22 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1912.67 دولاراً، بينما ​ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1356.32 دولاراً.