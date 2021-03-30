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الذهب يتراجع مع صعود الدولار والعوائد الأميركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-30T07:59:47+0000
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والعوائد الأميركية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، إذ تعرضت لضغوط بفعل قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي سريع في ظل تقدم حملات التطعيم.

ويتأثر الذهب، الذي يُعتبر مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الاضطراب الاقتصادي، بارتفاع عائدات السندات إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

هبط الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1706.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1704 دولارات وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس آذار.

وهبط الذهب في التعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1707.30 دولار للأونصة.

وعلى صعيد بقية المعدن النفيسة، فقدت الفضة 0.5% إلى 24.56 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.5% أيضا إلى 1170.16 دولار. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2530.23 دولار بعدما خسر 5.5% في الجلسة السابقة.

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