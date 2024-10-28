الذهب يتراجع مع صعود الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولارا للأونصة (الأوقية).

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولارا للأونصة.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

ووفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 94.8% خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في تشرين الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 33.57 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.23% إلى 1025.15 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.2% إلى 1190.97 دولارا للأوقية.