الذهب يتراجع مع جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأمريكية
شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد مستويات قياسية مرتفعة سجلتها المعدن الأصفر مؤخرا، مع تحول الاهتمام إلى تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2925.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش.
وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولارا يوم الخميس.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2939.30 دولارا.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: "لم يتمكن الذهب من الاستفادة من السمة الأوسع نطاقاً المتمثلة في تجنب المخاطرة في السوق، حيث عوضت تحركات جني الأرباح أي ارتفاع في الطلب على الملاذ الآمن".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك، مضيفا الأخشاب ومنتجات الغابات إلى الخطط التي أعلن عنها سابقا لفرض رسوم على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.
ويأتي هذا في أعقاب ضريبة إضافية بنسبة 10% تم فرضها بالفعل على الواردات الصينية ورسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم .
ويراقب المتداولون عن كثب مسار أسعار الفائدة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثا عن أي أدلة، حيث يُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تضخمية.
وإذا ما أدت الضغوط التضخمية إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد قد تتضاءل.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.42 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 967.71 دولارا، وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 965.97 دولارا.