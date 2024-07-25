الذهب يتراجع مع جني الأرباح قبل بيانات أمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة، يوم الخميس، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم المزيد من الإشارات بشأن موعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا العام وبأي قدر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2377.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 2376.70 دولارا.

وتنتظر الأسواق قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة لتحديد توقعاتها بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بعد طول انتظار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 28.18 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 940.40 دولارا، وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 918.63 دولارا.