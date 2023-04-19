الذهب يتراجع مع ثبات الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، بينما قدر المتداولون فرص قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو/ آيار قبل أن يتوقف مؤقتًا.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى .2003.03 دولارات للأوقية، اعتبارًا من 03:37 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2016.20 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪، مما جعل الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويرى بعض المتداولون فرص قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو/ آيار فان احتمال بعض التراجع قد يحدث في الأسعار.

ويعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 25.16 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 إلى 1075.58 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 1٪ إلى 1624.72 دولارًا.