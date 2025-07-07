الذهب يتراجع مع تهدئة التوترات التجارية وتمديد إعفاءات الرسوم

شفق نيوز - متابعة

انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في عدة اتفاقيات تجارية، إلى جانب تمديد إعفاءات الرسوم الجمركية على عدد من الدول، ما أدى إلى تراجع الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3314.21 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة مماثلة إلى 3322 دولاراً.

وقال ترامب، يوم أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية خلال الأيام المقبلة، وستُخطر الدول الأخرى بمعدلات تعريفات جمركية أعلى بحلول التاسع من يوليو، على أن تدخل هذه المعدلات حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب.

وتسببت المخاوف من التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية في توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفضاً هذا الشهر، بل يتوقعون خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 36.81 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 1380.55 دولاراً، بينما خسر البلاديوم 1% ليصل إلى 1123.31 دولاراً.