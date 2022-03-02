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الذهب يتراجع مع تركيز شركات الدولار والمستثمرين على الصراع في أوكرانيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-02T06:54:41+0000
الذهب يتراجع مع تركيز شركات الدولار والمستثمرين على الصراع في أوكرانيا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، حيث ارتفع الدولار، متجاوزًا الطلب على الملاذ الآمن الذي غذاه الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد.

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1935.38 دولارًا للأوقية بحلول 04:46 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.18٪ الى 1940 دولارا للاوقية.

ارتفع مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في 20 شهرًا يوم الثلاثاء ، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ينتظر المستثمرون الآن شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الولايات المتحدة. الكونغرس لمزيد من الوضوح بشأن رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت الفضة الفورية 0.9 بالمئة إلى 25.15 دولارًا للأوقية ، بينما استقر البلاتين عند 1053.43 دولارًا.

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