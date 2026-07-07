الذهب يتراجع مع ترقب محضر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما لامست أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4138.32 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4149.90 دولاراً للأونصة.

وقال الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة ABC Refinery، نيكولاس فرابيل، إن تحركات الذهب تمثل امتداداً لاستقرار الأسعار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الأسواق تنتظر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤية أوضح بشأن توجهات البنك المركزي حيال أسعار الفائدة.

ومن المقرر نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 16 و17 يونيو، غداً الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن السياسة النقدية المقبلة.

ويقدّر المتداولون حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنحو 56%، بعدما تراجعت التوقعات عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

كما انخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1% إلى 61.48 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1629.46 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1272.85 دولاراً للأونصة.