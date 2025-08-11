الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز– متابعة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انخفاض الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط مؤشرات على انحسار المخاطر الجيوسياسية، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3376.67 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوياته منذ 23 يوليو/ تموز.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.5% إلى 3439.70 دولاراً للأوقية.

وجاء التراجع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب/أغسطس الجاري بألاسكا، لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غداً الثلاثاء، وسط توقعات بأن تسهم الرسوم الجمركية الأخيرة في دفع التضخم الأساسي للارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبوتيرة سنوية تبلغ 3%، مقارنة بهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كما تدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، جاذبية الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يقارب 90% لخفض الفائدة الشهر المقبل، مع توقع خفض إضافي قبل نهاية العام.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.8% إلى 38.02 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1320.45 دولاراً، بينما خسر البلاديوم 0.3% ليسجل 1122.69 دولاراً للأوقية.