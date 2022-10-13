الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1668.84 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1675.50 دولاراً.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تسجل 8.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول، مما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة مرة أخرى.

وانخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5 بالمئة إلى 18.96 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 881.63 دولاراً والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2138.43 دولاراً.