الذهب يتراجع مع تجدد مخاوف التضخم وارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الدولية، يوم الخميس، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال أسبوع، مع عودة المخاوف بشأن التضخم العالمي عقب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4066.24 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ الأول من تموز/ يوليو الجاري، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم آب/ أغسطس المقبل بنسبة 0.1% إلى 4077 دولاراً للأونصة.

وجاء انخفاض الذهب رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إذ دفعت الأعمال العدائية المتجددة في المنطقة الأسواق إلى إعادة تقييم مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على التضخم، في وقت واصلت فيه أسعار النفط صعودها.

ويرى المستثمرون أن ارتفاع التضخم قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادة على الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وتترقب الأسواق مؤشرات جديدة بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية الأميركية، بعد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3%.