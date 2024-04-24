الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2320.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس آذار إلى أبريل نيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.

كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2333.80 دولارا للأوقية.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.24 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.50 دولارا، في حين زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 910.15 دولارات.