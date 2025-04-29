الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

شفق نيوز/ تراجع الذهب، يوم الثلاثاء، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,329.12 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 3,342.40 دولارًا.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "تحسنت بيئة المخاطر بشكل واضح في الآونة الأخيرة، مع دعم المشاركين في السوق للتفاؤل بأن أسوأ التوترات التجارية ربما تكون وراءنا وسط خطاب مشجع حول صفقات التجارة".

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاثنين إن العديد من الشركاء التجاريين الكبار قدموا مقترحات "جيدة للغاية" لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المرجح أن تكون الهند من بين أوائل الدول التي تتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف بيسنت أن التحركات الصينية الأخيرة لإعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية الانتقامية أظهرت استعدادها لتهدئة التوترات التجارية.

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لكن المخاطر مرتفعة بأن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى الركود هذا العام، وفقا لغالبية خبراء الاقتصاد في، حيث قال كثيرون إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ألحقت الضرر بمعنويات الأعمال.

وارتفعت السبائك الذهبية، التي يُنظر إليها تقليديا على أنها وسيلة للتحوط ضد عدم الاستقرار السياسي والمالي، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بسبب تزايد حالة عدم اليقين.

سيراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، ونفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.21 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 986.00 دولارا، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 948.06 دولارا.